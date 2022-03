Einschränkungen im Bahnverkehr um Stuttgart

Aufgrund einer Stellwerksstörung bei der Bahn in Stuttgart ist es am Mittwoch zu größeren Einschränkungen des Bahnverkehrs gekommen. Es seien sowohl der Fern- als auch der Regionalverkehr betroffen gewesen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Mittwoch. Die Folge waren Verspätungen und im Regionalverkehr auch Ausfälle. Techniker der Bahn konnten die Störung nach etwa eineinhalb Stunden beheben. Der Verkehr sollte ab 8.00 Uhr langsam wieder in den normalen Betrieb übergehen.

