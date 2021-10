Eintracht-Frauen gewinnen in Essen

Die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt haben ihre Auswärtsaufgabe bei der SGS Essen am 5. Bundesliga-Spieltag erfolgreich gelöst. Die Hessinnen kamen am Sonntag zu einem 2:0 (1:0)-Sieg und schoben sich in der Tabelle mit zwölf Punkten auf Rang vier vor. Laura Freigang in der 41. Minute und Essens Lena Ostermeier (78.) mit einem Eigentor trafen für die Eintracht, die in Nationaltorhüterin Merle Frohms einen starken Rückhalt hatte.

Die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt haben ihre Auswärtsaufgabe bei der SGS Essen am 5. Bundesliga-Spieltag erfolgreich gelöst. Die Hessinnen kamen am Sonntag zu einem 2:0 (1:0)-Sieg und schoben sich in der Tabelle mit zwölf Punkten auf Rang vier vor. Laura Freigang in der 41. Minute und Essens Lena Ostermeier (78.) mit einem Eigentor trafen für die Eintracht, die in Nationaltorhüterin Merle Frohms einen starken Rückhalt hatte.