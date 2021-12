Eintrittskarten für den Weihnachtsgottesdienst

Zu Weihnachten pflegen die Kirchen aus allen Nähten zu platzen - eigentlich. Nun stört das Coronavirus schon das zweite Jahr in Folge die Festtagsfreude empfindlich. Zwar gilt für Gottesdienste nach wie vor die 3G-Regel, aber die Zahl der Plätze ist stark eingeschränkt.

Die To-do-Liste im Advent wird für Menschen, die am Heiligabend ein Krippenspiel oder einen Gottesdienst besuchen wollen, um einen Posten länger: Sie sollten sich beizeiten um Eintrittskarten bemühen.

Zwar gilt bislang 3G für Gottesdienste - Ungeimpfte dürfen also mit einem negativen Test teilnehmen. Doch die Platzkapazitäten sind stark eingeschränkt, damit die Menschen Abstand zueinander halten können. Deshalb werden zum Beispiel für den Greifswalder Dom für den 24. Dezember Tickets vergeben - 250 Stück, wie Dompastor Tilman Beyrich sagt. Unter normalen Bedingungen passten bis zu 900 Menschen in den Dom.

Die Ausgabe der Karten für die Gottesdienste am 24. Dezember und die Silvester-Musik startet nach Angaben der Greifswalder Domgemeinde auf ihrer Internetseite am 10. Dezember von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr im Dom. Verbleibende Karten seien dann vom 13. Dezember an im Dombüro erhältlich oder könnten per E-Mail reserviert werden.

Im vergangenen Jahr sei die Domgemeinde mit ihrem Weihnachtsgottesdienst auf den Marktplatz der Hansestadt gegangen, erzählt Pastor Tilman Beyrich. «Das machen wir dieses Jahr nicht wieder», sagt er. Drei Gottesdienste sind am Heiligabend im Greifswalder Dom geplant. In dem um 17.00 Uhr predigt der Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern, Tilman Jeremias.

Auch der Dom Schwerin vergibt kostenfreie Eintrittskarten für die fünf Gottesdienste am Heiligabend. Es gibt sie nach den Adventsgottesdiensten und während der Öffnungszeiten im Dom. Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach am 4. und 5. Dezember wurde hingegen abgesagt.

«Wir hoffen, dass 3G bis Weihnachten hält», sagt der Sprecher des Kirchenkreises Mecklenburg, Christian Meyer. Die rund 380 Kirchengemeinden in Mecklenburg-Vorpommern gingen unterschiedlich mit der Herausforderung um, Weihnachten festlich zu gestalten und zugleich die Hygieneregeln einzuhalten. «Manche gehen nach draußen, zum Beispiel in Ludwigslust.» Es gebe zudem Online-Andachten und -Gottesdienste. «Wir wollen auch schauen, dass wir die Kirchen am Heiligabend offenhalten können, so dass man bei einem Rundgang die Krippe und den Baum betrachten und eine Kerze anzünden kann.»