Einzigartiges Porträt von Kanzler Brück bleibt in Gotha

Die Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha hat das bislang einzige bekannte Porträt des früheren Kanzlers am Gothaer Hof, Christian Brück, gekauft. Das Cranach-Gemälde wurde 1555 erschaffen und wird bereits seit 2018 als Dauerleihgabe im Herzoglichen Museum Gotha gezeigt, wie die Kulturstiftung der Länder am Donnerstag mitteilte.

«Kanzler Brück war eine der zentralen Figuren der Geschichte Gothas und der Reformationszeit», sagte der Generalsekretär der Stiftung, Markus Hilgert. Das Bild von Lucas Cranach dem Jüngeren belege außerdem die damals engen Beziehungen zwischen Brück und der Familie des Malers.

Zuletzt hatte das lebensgroße Werk der Joachim & Susanne Schulz Stiftung gehört. Erst 2015 wurde es als Porträt des Kanzlers Christian Brück identifiziert.