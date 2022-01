Eisbären Berlin verlieren gegen München mit 2:3 nach Verlängerung

Die Eisbären Berlin haben die zweite Heimniederlage hintereinander in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kassiert, stehen aber weiterhin an der Tabellenspitze. Am Freitagabend verlor der deutsche Meister gegen den EHC Red Bull München mit 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:1) nach Verlängerung. Giovanni Fiore und Matt White trafen für die Hauptstädter, die sich trotz einer klaren Leistungssteigerung im zweiten Drittel letztlich mit einem Punkt begnügen mussten.

Vor 2000 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof hatten die Hausherren von Beginn an große Probleme mit den engagierten und zielstrebigen Gästen. Die Eisbären gingen aber durch einen Treffer von Fiore in Führung, als sie erstmals in Überzahl spielten. Doch danach nutzten die Münchener ihre Überlegenheit zu Toren: Filip Varejcka glich aus, Benjamin Smith traf wenig später im Powerplay.

Nach der ersten Pause stellten sich die Berliner zunehmend besser auf das Spiel der Gäste ein und profitierten erneut von Strafen gegen die Münchner: White sorgte in doppelter Überzahl für den Ausgleich. Im Schlussabschnitt vergaben beide Teams gute Gelegenheiten, 17 Sekunden nach dem Beginn der Verlängerung sorgte Benjamin Street mit seinem Tor für die Entscheidung zugunsten der Münchener.