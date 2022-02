Eisenbahnunternehmen RDC übernimmt NEG in Niebüll

Das Eisenbahnunternehmen Railroad Development Corporation (RDC) hat die Mehrheit an der Norddeutschen Eisenbahn Niebüll GmbH (NEG) übernommen. Das teilte RDC am Sonnabend mit. NEG betreibt unter anderem den Verkehr von Niebüll in Nordfriesland nach Dagebüll, vom wo aus Fähren nach Amrum, Föhr und zu den Halligen abfahren. Zuvor war NEG mit rund 80 Mitarbeitern im Besitz der luxemburgischen Staatsbahn. Die RDC Gruppe betreibt nach eigenen Angaben in Schleswig-Holstein den blauen Autozug Sylt, den Güterzug Schleswig-Holstein und den Passagiernachtzug Alpen-Sylt Nachtexpress.

