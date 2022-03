Trainer Serge Aubin machte keinen Hehl aus seinem Unmut über das 2:3 der Eisbären Berlin bei den Augsburger Panthern. «Ich bin enttäuscht - natürlich von der Niederlage, aber noch mehr davon, wie wir verloren haben», sagte der Kanadier am Dienstagabend, nachdem die Erfolgsserie des Spitzenreiters der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach sieben Siegen gerissen war. «Wir hatten von Beginn an zu viele Mitläufer, nicht jeder hat sich voll auf das Spiel eingelassen.»

Dass sich sein Team nach einem 0:2-Rückstand gesteigert hatte und zwischenzeitlich zum Ausgleich gekommen war, konnte Aubin nicht besänftigen. «Insgesamt hatten wir nicht annähernd das Niveau, das wir erwarten», sagte er. «Letztlich bekommt man im Eishockey, was man verdient. Und diesmal haben wir nicht gut genug gespielt, um uns einen Sieg zu verdienen.»

Kapitän Frank Hördler hob die unterschiedliche Ausgangslage der beiden Kontrahenten hervor: Während die zuletzt erfolgsverwöhnten Eisbären weiterhin souverän die Tabelle anführen, kämpfen die Augsburger noch um die Playoff-Qualifikation. «Das hat man gemerkt. Die haben alles, was möglich war, reingehauen», sagte der 37 Jahre alte Verteidiger.

Vor dem Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Grizzlys Wolfsburg am Freitag in der Arena am Ostbahnhof (19.30 Uhr/Magentasport) ist dem Routinier trotz des Dämpfers in Augsburg aber nicht bange: «Ich denke, wenn wir unser Spiel über sechzig Minuten spielen, haben wir eine gute Chance, zu gewinnen. Wir müssen nur unser Spiel einfach halten und viel arbeiten», sagte Hördler.