Elf Schüler durch Reizgas in Schultoilette leicht verletzt

An der Gemeinschaftsschule Mildstedt (Kreis Nordfriesland) hat ein Schüler in einer Toilette Reizgas versprüht und dadurch elf Kinder leicht verletzt. In ein Krankenhaus habe nach dem Vorfall am Mittwochvormittag aber niemand gebracht werden müssen, sagte ein Polizeisprecher. Insgesamt seien 32 Schülerinnen und Schüler von Sanitätern untersucht worden. Gegen den mutmaßlichen Täter sei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.

Einem Bericht des «Flensburger Tageblatts» zufolge waren nach dem Notruf unter anderem rund 20 Rettungswagen, zwei Notärzte sowie die Feuerwehren Mildstedt und Husum zur Schule gefahren. Der betroffene Teil der Schule sei geräumt worden. «Die Schulkinder haben nach dem Alarm sofort das Schulgebäude verlassen und sich zu den beiden vorgesehenen Sammelplätzen außerhalb des Schulgeländes begeben», sagte Schulhausmeister Jörg Markussen dem Blatt.