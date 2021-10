Elf Verletzte nach Auffahrunfall auf A81

Am Ende eines Rückstaus sind am Freitag auf der Autobahn 81 zwischen Singen und Stuttgart fünf Fahrzeuge ineinander gefahren. Dabei wurden nach Polizeiangaben zwei Menschen schwer und weitere neun leicht verletzt. Die Autobahn war in Richtung Stuttgart voll gesperrt. An der Unfallstelle in der Nähe von Gäufelden (Landkreis Böblingen) war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Am Ende eines Rückstaus sind am Freitag auf der Autobahn 81 zwischen Singen und Stuttgart fünf Fahrzeuge ineinander gefahren. Dabei wurden nach Polizeiangaben zwei Menschen schwer und weitere neun leicht verletzt. Die Autobahn war in Richtung Stuttgart voll gesperrt. An der Unfallstelle in der Nähe von Gäufelden (Landkreis Böblingen) war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.