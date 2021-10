Elfjähriger mit Fahrrad schwer verletzt - von Bus erfasst

Ein elf Jahre alter Junge ist bei einem Unfall mit dem Fahrrad in Berge (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er in Lebensgefahr schwebt, teilte die Polizei am Montagabend mit. Der Junge wurde von einem Bus erfasst. Er war zunächst am Montagnachmittag mit dem Rad vom Gelände einer Oberschule kommend auf dem Gehweg gefahren, wie es hieß. Er sei entlang der Busspur unterwegs gewesen und unmittelbar auf die Fahrbahn gefahren. Dabei habe ihn ein Schulbus erfasst. Der Elfjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein elf Jahre alter Junge ist bei einem Unfall mit dem Fahrrad in Berge (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er in Lebensgefahr schwebt, teilte die Polizei am Montagabend mit. Der Junge wurde von einem Bus erfasst. Er war zunächst am Montagnachmittag mit dem Rad vom Gelände einer Oberschule kommend auf dem Gehweg gefahren, wie es hieß. Er sei entlang der Busspur unterwegs gewesen und unmittelbar auf die Fahrbahn gefahren. Dabei habe ihn ein Schulbus erfasst. Der Elfjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.