Elfjähriger von Auto angefahren, schwer verletzt

Ein Elfjähriger ist in Nettetal (Kreis Viersen) von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Die Ermittler vermuten, dass der Junge aus Nettetal das Ampel-Rot für Fußgänger nicht beachtet hat, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen mit einer 71-Jährigen am Steuer sei gegen den Elfjährigen geprallt, als dieser an einer Fußgängerfurt die Straße überquerte. Er wurde am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Elfjähriger ist in Nettetal (Kreis Viersen) von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Die Ermittler vermuten, dass der Junge aus Nettetal das Ampel-Rot für Fußgänger nicht beachtet hat, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen mit einer 71-Jährigen am Steuer sei gegen den Elfjährigen geprallt, als dieser an einer Fußgängerfurt die Straße überquerte. Er wurde am Mittwoch in ein Krankenhaus gebracht.