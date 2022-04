14 Bienenvölker in Papenburg gestohlen

Emsland 14 Bienenvölker in Papenburg gestohlen

Einem Bienenhalter in Papenburg (Landkreis Emsland) sind über das Osterwochenende 14 Bienenvölker gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Den Angaben des 61 Jahre alten Bienenhalters zufolge wurden die Insekten samt Behausung entwendet. Der Sachschaden wurde auf rund 3500 Euro geschätzt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin werden ähnliche Taten in der Region mehrmals pro Jahr gemeldet.

Einem Bienenhalter in Papenburg (Landkreis Emsland) sind über das Osterwochenende 14 Bienenvölker gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Den Angaben des 61 Jahre alten Bienenhalters zufolge wurden die Insekten samt Behausung entwendet. Der Sachschaden wurde auf rund 3500 Euro geschätzt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin werden ähnliche Taten in der Region mehrmals pro Jahr gemeldet.