Auf einer Landstraße ist ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte der 75-Jährige die Straße bei Lengerich (Landkreis Emsland) überqueren, übersah dabei am Sonntag aber ein herannahendes Auto. Das Auto prallte gegen den Radfahrer. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 63 Jahre alte Autofahrerin und ihre 68 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall am Sonntag nicht verletzt. Drei Kinder, die auch im Auto saßen, blieben ebenfalls unverletzt.

