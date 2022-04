In einem Einkaufsmarkt in Lingen haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Die Explosion habe in der Nacht zum Montag einen Brandmeldealarm ausgelöst, sagte ein Polizeisprecher. Details zu der Tat und dem entstandenen Sachschaden blieben am Montagmorgen zunächst unklar.

