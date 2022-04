Die Grünen-Fraktion will den Landtag von Sachsen-Anhalt dazu auffordern, einen Beschluss zu Nord Stream 2 aus dem Januar offiziell zurückzunehmen. Das bestätigte Fraktionschefin Cornelia Lüddemann der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Wenige Wochen vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hatten sich die fünf anderen Fraktionen im Parlament mehrheitlich dafür ausgesprochen, die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 «unverzüglich» in Betrieb zu nehmen. Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg hat die Bundesregierung das Verfahren zur Inbetriebnahme jedoch gestoppt.