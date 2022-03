Bei der Suche nach dem im Jahr 1915 im antarktischen Weddellmeer versunkenen Expeditionsschiff «Endurance» war anders als anfänglich gedacht nicht das Meereis die größte Herausforderung. In dem Bereich, in dem die «Endurance» zuletzt unterwegs war, gebe es im Normalfall eine sehr kompakte Meereiskonzentration. «Doch die Bedingungen waren für uns in diesem Jahr sehr zuträglich», sagte die deutsche Meeresphysikerin Stefanie Arndt vom Alfred-Wegener-Institut, die zur Expedition «Endurance22» gehörte, dem «Weser-Kurier» (Freitag).

Bei der Suche nach dem im Jahr 1915 im antarktischen Weddellmeer versunkenen Expeditionsschiff «Endurance» war anders als anfänglich gedacht nicht das Meereis die größte Herausforderung. In dem Bereich, in dem die «Endurance» zuletzt unterwegs war, gebe es im Normalfall eine sehr kompakte Meereiskonzentration. «Doch die Bedingungen waren für uns in diesem Jahr sehr zuträglich», sagte die deutsche Meeresphysikerin Stefanie Arndt vom Alfred-Wegener-Institut, die zur Expedition «Endurance22» gehörte, dem «Weser-Kurier» (Freitag).

Die größte Herausforderung sei damit gewesen, das Schiff an sich zu finden. «Da uns unter anderem die Koordinaten einiger Tage vor dem Sinken des Schiffes fehlten, war es eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen.»

Die Forscher der vom britischen Falklands Maritime Heritage Trust angeführten Expedition hatten das hölzerne Wrack mehr als 100 Jahre nach dem Sinken des Schiffs in rund drei Kilometer Tiefe gesichtet. «Das Schiffswrack ist in einem unwahrscheinlich guten Zustand. Wenn ich die Bilder sehe, kriege ich Gänsehaut», sagte Arndt. «Es ist einfach beeindruckend, wie viel man noch sehen kann, obwohl das Schiff seit über 100 Jahren am Boden des Ozeans liegt.»

Die «Endurance» war das Expeditionsschiff des einstigen britischen Polarforschers Ernest Shackleton (1874-1922). Es war während des Ersten Weltkriegs 1915 verunglückt und gesunken, nachdem massives Packeis seine Mission scheitern ließ. Nachdem Shackleton und seine Crew erst rund zehn Monate im Eis feststeckten, verließen sie das Schiff unter anderem mithilfe von Rettungsbooten.