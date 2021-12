Entführer zu 80.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt

Sieben Jahre nach einer besonders grausamen Geiselnahme und Entführung eines jungen Paares hat das Bonner Landgericht den Täter auch zivilrechtlich verurteilt. Wie am Freitag bekannt wurde, muss der heute 31-Jährige den beiden Opfern insgesamt 80.000 Euro zahlen. 2015 hatte ihn eine Bonner Strafkammer wegen Geiselnahme, Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung zu sieben Jahren Haft verurteilt. Zwei Mittäter – damals 22 und 28 Jahre alt – mussten mit sechs und knapp vier Jahren ebenfalls in Haft. Der Angeklagte, der nicht akzeptieren konnte, dass seine Freundin ihn verlassen und einen neuen Freund im Vorarlberg hatte, war dem Paar im Dezember 2014 von Bonn aus hinterher gefahren, um die Ex-Freundin zu bestrafen und zur Rückkehr zu zwingen. Mit zwei Mittätern hatte er dem Liebespaar - damals 21 und 26 Jahre alt - in Österreich aufgelauert, es entführt, mit dem Tode bedroht, den neuen Freund mit einem Elektroschocker gefoltert, während die Freundin sich das ansehen musste. Schließlich wurde das Opfer nackt und verletzt im Wald liegen gelassen, die 21-Jährige wurde von den Tätern im Auto zurück nach Bonn genommen. Der von dem Paar auf Schadensersatz verklagte Täter habe, so die Begründung des Zivilgerichts, auf besonders niederträchtige Weise die Würde des Paares angegriffen und beide sexuell gedemütigt und es als Geisel stundenlang in Todesangst versetzt.

Sieben Jahre nach einer besonders grausamen Geiselnahme und Entführung eines jungen Paares hat das Bonner Landgericht den Täter auch zivilrechtlich verurteilt. Wie am Freitag bekannt wurde, muss der heute 31-Jährige den beiden Opfern insgesamt 80.000 Euro zahlen. 2015 hatte ihn eine Bonner Strafkammer wegen Geiselnahme, Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung zu sieben Jahren Haft verurteilt. Zwei Mittäter – damals 22 und 28 Jahre alt – mussten mit sechs und knapp vier Jahren ebenfalls in Haft.



Der Angeklagte, der nicht akzeptieren konnte, dass seine Freundin ihn verlassen und einen neuen Freund im Vorarlberg hatte, war dem Paar im Dezember 2014 von Bonn aus hinterher gefahren, um die Ex-Freundin zu bestrafen und zur Rückkehr zu zwingen. Mit zwei Mittätern hatte er dem Liebespaar - damals 21 und 26 Jahre alt - in Österreich aufgelauert, es entführt, mit dem Tode bedroht, den neuen Freund mit einem Elektroschocker gefoltert, während die Freundin sich das ansehen musste. Schließlich wurde das Opfer nackt und verletzt im Wald liegen gelassen, die 21-Jährige wurde von den Tätern im Auto zurück nach Bonn genommen.



Der von dem Paar auf Schadensersatz verklagte Täter habe, so die Begründung des Zivilgerichts, auf besonders niederträchtige Weise die Würde des Paares angegriffen und beide sexuell gedemütigt und es als Geisel stundenlang in Todesangst versetzt.