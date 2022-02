ERC Ingolstadt holt Eishockey-Stürmer McGauley aus Innsbruck

Der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat Stürmer Tim McGauley verpflichtet. Der 26 Jahre alte Kanadier wechselt vom österreichischen Verein HC Innsbruck nach Oberbayern und soll schon im Heimspiel am Mittwoch gegen die Krefeld Pinguine sein Debüt geben, wie die Ingolstädter am Montag mitteilten. «Er hat ein bisschen was von allem. Das bedeutet, er kann körperbetont spielen, hat aber auch Spielmacher-Qualitäten», lobte ERC-Sportdirektor Larry Mitchell den Neuzugang. In 48 Partien für die Innsbrucker war McGauley in dieser Saison mit 19 Toren und 31 Vorlagen Top-Scorer seines Teams.

Der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat Stürmer Tim McGauley verpflichtet. Der 26 Jahre alte Kanadier wechselt vom österreichischen Verein HC Innsbruck nach Oberbayern und soll schon im Heimspiel am Mittwoch gegen die Krefeld Pinguine sein Debüt geben, wie die Ingolstädter am Montag mitteilten. «Er hat ein bisschen was von allem. Das bedeutet, er kann körperbetont spielen, hat aber auch Spielmacher-Qualitäten», lobte ERC-Sportdirektor Larry Mitchell den Neuzugang. In 48 Partien für die Innsbrucker war McGauley in dieser Saison mit 19 Toren und 31 Vorlagen Top-Scorer seines Teams.