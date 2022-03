Erfurt: Drei Menschen erleiden Rauchgasvergiftung bei Brand

Bei einem Brand in einem Doppelhaus in Erfurt-Hochheim sind am Dienstagabend drei Menschen verletzt worden. Die Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Betroffen waren eine 101 Jahre alte Frau, ein 63-jähriger Mann und eine 71-jährige Frau. Ursache des Brandes war den Angaben zufolge ein defekter Kühlschrank. Im Dachgeschoss griff das Feuer demnach auch auf das Nachbargebäude über.

Bei einem Brand in einem Doppelhaus in Erfurt-Hochheim sind am Dienstagabend drei Menschen verletzt worden. Die Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Betroffen waren eine 101 Jahre alte Frau, ein 63-jähriger Mann und eine 71-jährige Frau. Ursache des Brandes war den Angaben zufolge ein defekter Kühlschrank. Im Dachgeschoss griff das Feuer demnach auch auf das Nachbargebäude über.