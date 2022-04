Die Messe Erfurt beginnt nach dem weitgehenden Wegfall der Corona-Beschränkungen wieder mit ihrem Kerngeschäft. Am Samstag startet dort mit «sport.aktiv» die nach Angaben einer Sprecherin erste Fachmesse seit langem. Mit der Thüringen-Ausstellung und der Messe «Reiten, Jagen, Fischen» waren in diesem Jahr zuvor große und traditionell gut besuchte Messen wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Auch die Modellbau-Messe wurde abgesagt. Die Pandemie hatte auch die Planungen für die Neuauflage der in den vergangenen zwei Jahren abgesagten «sport.aktiv»-Messe, durcheinandergebracht. Zunächst war ein Termin vor zwei Wochen ins Auge gefasst.