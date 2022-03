Ein 33-Jähriger ist in Erfurt nicht in eine Disco gekommen und hat deshalb einen Feuerlöscher nach den Sicherheitsleuten geworfen. Der Mann habe gemeinsam mit einem 32-jährigen Begleiter in der Innenstadt in einen Club gehen wollen, teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit. Die Türsteher hätten sie jedoch abgewiesen, weil sie zu betrunken gewesen seien. Daraufhin lief der 33 Jahre alte Mann zu seinem Auto, holte einen Feuerlöscher heraus und warf ihn auf den Sicherheitsdienst, verfehlte diesen jedoch. Der Mann versuchte anschließend vor den eintreffenden Polizeikräften zu flüchten - erfolglos. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag.

