In Erfurt hat sich bei dem Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung eines der Fahrzeuge überschlagen. Noch sei unklar, wie es zu dem Unfall im Südosten der Stadt kam, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagnachmittag. Auch sei noch nicht sicher, wie viele Menschen an dem Unfall beteiligt waren und ob sie dabei verletzt wurden beziehungsweise wie schwer. Polizei und Rettungskräfte seien aktuell vor Ort im Einsatz.