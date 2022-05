Innerhalb weniger Wochen brennt es zwei Mal in Bootsschuppen-Anlagen am Oberbach in Neubrandenburg. Am Donnerstag werden 60 Schuppen zerstört. Auch dieses Feuer dürfte gelegt worden sein.

Einen Tag nach dem Großbrand von Bootsschuppen in Neubrandenburg fahndet die Polizei nach möglichen Brandstiftern. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, wird wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt. Das hätten erste Untersuchungen eines Brandursachenexperten ergeben. Einzelheiten dazu, etwa wie das Feuer gelegt wurde, könne man mit Rücksicht auf die Ermittlungen noch nicht mitteilen. Der Brandort sei weiterhin beschlagnahmt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sind durch das Feuer am Oberbach 60 Bootsschuppen und deren Inhalt zerstört worden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1,2 Millionen Euro geschätzt. Der Brand war am frühen Donnerstagmorgen in zunächst zehn Bootsschuppen in einer größeren Anlage am Oberbach kurz vor dem Tollensesee ausgebrochen. Durch das trockene Holz und viele brandbeschleunigende Kraft- und Schmierstoffe in den Anlagen breiteten sich die Flammen schnell auf zwei Schuppenreihen aus.

Anwohner hatten die Flammen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Löschkräfte konnten nur wenige Boote aus den Schuppen ziehen und retten. Zugleich wurden mehrere Ölsperren ausgelegt, um Öl und andere Schmierstoffe zurückzuhalten und zu verhindern, dass sie zurück zum Tollensesee getrieben werden oder mit der Strömung nach Norden fließen. Die Stadt hat den Oberbach für fünf Tage für sämtliche Bootsfahrten gesperrt, um die Räumung des Geländes zu sichern.

Es war bereits der zweite Brand innerhalb von knapp drei Wochen am Oberbach. Im April hatte ein Feuer in der Nähe fünf Bootsschuppen zerstört oder beschädigt, wo der Schaden auf 100 000 Euro geschätzt wurde. Auch hier wird wegen Brandstiftung ermittelt.