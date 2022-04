Die Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelt wegen eines möglichen Fehlverhaltens gegen mehrere hessische Polizeibeamte. Nach Informationen der «Frankfurter Rundschau» («FR») spielt dabei auch eine Chatgruppe eine Rolle. Laut Staatsanwaltschaft geht es um Vorwürfe der Beleidigung und Körperverletzung. Das Verfahren richte sich gegen sechs Personen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Südhessen wurden bei Durchsuchungen bei den Beschuldigten Beweismittel sichergestellt und ausgewertet. Dazu zählten unter anderem ein Chat sowie unterschiedliche Bilddateien mit möglichem strafrechtlichem Hintergrund.

Recherchen der «FR» zufolge habe einer der beschuldigten Beamten seine Wohnadresse in dem Chat als «Wolfsschanze» bezeichnet. Der Begriff bezeichnet das Hauptquartier von Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg. Er habe sich zudem in Diensträumen mit angeklebtem Hitler-Bart fotografieren lassen und dieses Bild auch verbreitet. Laut «FR» werden gegen die betreffenden Polizisten auch weitere Vorwürfe erhoben, darunter unsachgemäßer Umgang mit Waffen und Munition sowie Mobbing.

Wie die Polizei mitteilte, wurden vier Disziplinarverfahren gegen Bedienstete eingeleitet. In der Folge seien drei Beamte von ihren bisherigen Funktionen entbunden worden. Mehr Informationen wurden am Montag erwartet.

Bereits in der Vergangenheit hatten in Hessen Chatgruppen von Polizisten für Ärger gesorgt. So waren mehrfach Fälle bekanntgeworden, in denen rechtsextreme, rassistische und sexistische Inhalte ausgetauscht worden waren.