Auto brennt in Berlin-Reineckendorf: Brandstiftung vermutet

Ermittlungen Auto brennt in Berlin-Reineckendorf: Brandstiftung vermutet

Nach dem Brand eines Autos in Berlin-Reineckendort ermittelt das Landeskriminalamt wegen Brandstiftung. Der Wagen ist in der Nacht zum Sonntag in der Gotthardstraße vollständig ausgebrannt, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten demnach das Feuer, nachdem ein Passant den Brand gemeldet hatte. Es wurde niemand verletzt. Nach den Angaben eines Polizeisprechers vom Sonntag geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Nach dem Brand eines Autos in Berlin-Reineckendort ermittelt das Landeskriminalamt wegen Brandstiftung. Der Wagen ist in der Nacht zum Sonntag in der Gotthardstraße vollständig ausgebrannt, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten demnach das Feuer, nachdem ein Passant den Brand gemeldet hatte. Es wurde niemand verletzt. Nach den Angaben eines Polizeisprechers vom Sonntag geht die Polizei von Brandstiftung aus.