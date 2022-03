Unbekannte haben in Bernburg drei Flaggen der Hochschule Anhalt entwendet. Es handelt sich dabei um die Flaggen von Deutschland, Sachsen-Anhalt und Europa, wie die Polizei in Bernburg am Montag mitteilte. Die Fahnen waren an Masten durch Schlösser gesichert und seien am Wochenende entfernt worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

