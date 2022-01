Ermittlungen nach Bränden in Wismar: Testzentrum betroffen

Unbekannte haben in Wismar womöglich zwei Feuer gelegt - bei einem der Brände wurde auch ein Corona-Testzentrum beschädigt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wird wegen Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung ermittelt. Ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen vom Montag liege nahe. Wenige Stunden vor den Bränden unweit vom Stadtzentrum hatte es in der Innenstadt von Wismar eine Protestveranstaltung gegen die Corona-Politik mit mehr als 700 Teilnehmern gegeben, die friedlich verlief. Auch in diese Richtung werde ermittelt, hieß es.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zuerst ein Baustellen-Klo sowie ein Müllcontainer angezündet. Das Feuer griff auf das daneben stehende Testzentrum in einem Container über. Dieses sei erheblich beschädigt worden. Die Feuerwehr aus Wismar konnte die Flammen löschen. Kurz danach sei ein Müllcontainer angesteckt worden, der in einer Nachbarstraße an einer Hauswand eines indischen Lieferdienstes stand. Dieses Feuer hätten die Einsatzkräfte schon bei der Anfahrt zum Testzentrum bemerkt und gelöscht, bevor die Flammen auf das Gebäude des Lieferdienstes übergriffen.