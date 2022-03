Das am Montag in einem öffentlichen Mülleimer in Mönchengladbach gefundene Baby ist an den Folgen von Gewalteinwirkung gestorben. Das teilte die Polizei in Mönchengladbach am Dienstag über das Ergebnis der Obduktion mit. Das kleine Mädchen sei lebend zur Welt gekommen. Die Polizei bildete eine Mordkommission und ermittelt. Der Säugling war am Montag zufällig in einem öffentlichen Müllbehälter gefunden worden.

