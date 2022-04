Bei einem Überfall auf eine Tankstelle hat ein Unbekannter einen Verkäufer mit einer Machete bedroht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der 44-jährige Tankstellenmitarbeiter bei dem Überfall am Dienstagabend in Riesa (Landkreis Meißen) nicht verletzt. Demnach ging der Verkäufer nicht auf die Forderung des maskierten Täters, Geld herauszugeben, ein und schaffte es, den Mann zu vertreiben. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten schweren Raubes.