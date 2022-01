Ermittlungen wegen Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

Nach einem Feuer in Berlin-Hellersdorf ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Das Feuer brach in der Nacht zum Samstag im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Risaer Straße aus, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand gegen 0.45 Uhr. Nach den Angaben einer Polizeisprecherin vom Samstag beschädigte das Feuer auch Abwasser- und Stromleitungen im Hauses, es soll aber weiterhin bewohnbar sein. Es wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

