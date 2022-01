Ermittlungen wegen Filmaufnahmen in Handballerinnen-Dusche

Wegen Filmaufnahmen in den Umkleideräumen von Top-Handballerinnen hat die Polizei in Niedersachsen einen 55-Jährigen aus Buchholz unter Verdacht. Der Mann, der aus dem weiteren Umfeld des Vereins Buchholz 08-Rosengarten stammt, soll im September bei einem Bundesliga-Heimspiel gegen Bietigheim aus Baden-Württemberg drei Kameras in den Duschen installiert haben. «Glücklicherweise wurden sie sehr zeitnah entdeckt», bestätige ein Polizeisprecher am Donnerstag einen Bericht des NDR.

Der Mann soll Zugang zur Nordheidehalle in Buchholz im Landkreis Harburg gehabt haben. Die Kameras waren demnach hinter Lichtschalter-Attrappen versteckt. Die Frauen entdeckten sie schnell und schlugen Alarm. Es seien beide Teams betroffen gewesen, hieß es.

Die Polizei durchsuchte demnach die Wohnung des Mannes im Dezember. Die Beweismittel würden noch ausgewertet und der Fall dann der Staatsanwaltschaft übergeben, hieß es. Der Verdächtige bestreite die Vorwürfe.