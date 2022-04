Gleich elf Punkte in Flensburg und mehrere Ermittlungsverfahren hat sich ein 18-Jähriger mit einer einzigen Autofahrt eingehandelt: Der Fahranfänger war am Freitagabend deutlich zu schnell auf der A7 und der A23 bei Hamburg unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei unterschritt er mehrfach den nötigen Sicherheitsabstand und überholte drei andere Autos unzulässig von rechts.

Gleich elf Punkte in Flensburg und mehrere Ermittlungsverfahren hat sich ein 18-Jähriger mit einer einzigen Autofahrt eingehandelt: Der Fahranfänger war am Freitagabend deutlich zu schnell auf der A7 und der A23 bei Hamburg unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei unterschritt er mehrfach den nötigen Sicherheitsabstand und überholte drei andere Autos unzulässig von rechts.

Die Polizei hielt den jungen Raser und seine drei Mitfahrer schließlich an und beschlagnahmte den noch auf Probe ausgestellten Führerschein des Fahrers. Neben 3000 Euro Bußgeld und elf Punkten im Fahreignungsregister erwartet den 18-Jährigen nun mehrere Ermittlungsverfahren - unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verdachts auf die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen.