Der Krieg in der Ukraine beschäftigt Landwirte und Politik auf der am Donnerstag in Leipzig gestarteten Landwirtschaftsausstellung Agra 2022. «Wir merken, dass wir uns widerstandsfähiger machen müssen, wie Ernährungssicherheit einen höheren Stellenwert bekommt und dass wir unsere Abhängigkeit etwa von Rohstoffen aus Russland vermindern müssen», sagte Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne). Die Auswirkungen des Krieges seien vielfältig und reichten von höheren Preisen bei Dünge- und Pflanzenschutzmitteln bis zu Problemen in der Logistik, da viele Lkw-Fahrer aus der Ukraine kämen.