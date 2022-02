Erneut Tausende bei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montagabend erneut mehrere tausend Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Wie ein Polizeisprecher sagte, zogen etwa 1200 Menschen friedlich durch die Schweriner Innenstadt. Ihr Protest hatte das Motto «Freies Impfen - keine Spaltung». Etwa 1000 Protestteilnehmer wurden aus Neubrandenburg gemeldet. Weitere etwa 1300 Menschen protestierten in anderen Städten der Mecklenburgischen Seenplatte, dazu kamen Hunderte in Vorpommern, die auch gegen eine mögliche Impfpflicht in Deutschland demonstrierten.

Am Rande des Protestzuges in Schwerin hatten sich knapp 40 Menschen zu einer Gegenaktion versammelt. In Anklam in Vorpommern hatte die Kreisverwaltung eine unangemeldete Demonstration, zu der in den Vorwochen immer etwa 3000 Menschen gekommen waren, wegen wiederholter Verstöße gegen Corona-Festlegungen und unkooperativer Organsitatoren im Vorfeld untersagt.