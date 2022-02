Erneut über 5000 Corona-Neuinfektion : Inzidenz über 1400

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern liegt am Mittwoch erneut über der Marke von 5000. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte, wurden zur Wochenmitte 5199 Menschen mit einer nachgewiesenen Ansteckungen gemeldet. Zum ersten Mal war die Marke vor einer Woche mit 5369 überschritten worden, am Dienstag wurde dann mit 5504 ein neuer Tages-Höchststand erreicht.

Wegen der anhaltend hohen Fallzahlen geht im Nordosten entgegen dem Bundestrend auch die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen nicht zurück, sondern steigt sogar an. Das Landesgesundheitsamt errechnete für die zurückliegenden sieben Tage 1466,6 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Am Vortag lag der Wert bei 1398,3. Bundesweit ging die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) allerdings erneut leicht zurück auf nun 1278,9.

Auch unter Kindern und Jugendlichen stieg die Inzidenz im Vergleich zum Dienstag von 2183 auf 2206 an. Dies könnte auch damit zusammenhängen, dass nach dem Ende der Winterferien im Nordosten an den Schulen flächendeckend getestet wurde.

Die hohe Zahl an Neuinfektionen wirkt sich verzögert auch auf die Klinikeinlieferungen aus. Am Mittwoch stagnierte die Zahl der in den Krankenhäusern des Landes behandelten Patienten zwar bei 457, gegenüber der Vorwoche war das jedoch ein Anstieg um 85. Auf den Intensivstationen lagen 66 Patienten, zwei weniger als am Vortag. Da kein neuer Todesfall gemeldet wurde, blieb die Zahl der Toten im Nordosten bei 1742.

Die für Schutzmaßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der wegen Corona-Infektionen in Kliniken aufgenommenen Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - kletterte auf 11,2 und lag damit weiterhin über dem Schwellenwert von 9. Für das ganze Land gilt unverändert die höchste Corona-Warnstufe Rot.

Laut Corona-Ampel bleiben somit beispielsweise Schwimmbäder und Indoor-Spielplätze geschlossen, die Platzauslastung in Kinos und Theatern wird auf ein Drittel reduziert. Die Hospitalisierungsinzidenz ist regional allerdings sehr unterschiedlich. Den Berechnungen des Lagus zufolge reicht die Spanne von 7,0 in Nordwestmecklenburg bis 21,2 in Vorpommern-Greifswald.

Die Impfquote in Mecklenburg-Vorpommern verändert sich kaum noch. Die Quote der mindestens einmal Geimpften lag am Dienstag nach Angaben des RKI bei 74,0 Prozent. Über den vollständigen Grundschutz nach in der Regel zwei Spritzen verfügten 73,6 Prozent, eine Auffrischungsimpfung haben inzwischen 54,4 Prozent bekommen. Die Werte liegen jeweils unter dem bundesweiten Durchschnitt.