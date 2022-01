Erneuter Höchststand der Corona-Inzidenz in Brandenburg

Die Corona-Inzidenz in Brandenburg war mit einem Wert von 1291,3 auch am Donnerstag weiter die höchste aller deutschen Flächenländer. Diesen Wert meldete das Robert Koch-Institut. Er steht für die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 788,9. Wie aus den Daten des RKI am Donnerstagmorgen hervorging, haben aktuell nur die Stadtstaaten Berlin (1863,2), Bremen (1491) und Hamburg (1616,2) höhere Sieben-Tage-Inzidenzen.

Die Zahl neuer Krankenhauspatienten mit Covid-19 je 100.000 Einwohner in sieben Tagen steigt weiter: Sie lag am Donnerstag bei 4,15, während es vor einer Woche 2,92 waren, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Die Warnampel zeigt dabei ebenso auf Gelb wie beim Anteil der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten, der mit 11,4 Prozent etwas gesunken ist. Er betrug vor einer Woche 13,4. Angesichts dieser Werte wird die 2G-plus-Regel in Gaststätten weiter nicht ausgesetzt.

Der Landkreis Elbe-Elster verzeichnete mit einer Inzidenz von 414,5 weiterhin die wenigsten Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro

100.000 Einwohner in Brandenburg. In Potsdam war die Inzidenz mit 1820,3 am höchsten.

Landesweit meldeten Brandenburgs Gesundheitsämter innerhalb von 24 Stunden 6896 neue Corona-Infektionen und zehn Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Das Ministerium gab die Zahl neuer Fälle mit 6895 an. Damit infizierten sich seit dem Beginn der Pandemie im Bundesland insgesamt 320.715 Personen offiziell mit Corona, 4988 Menschen starben.