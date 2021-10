Erntedankfest in Dobbertin am Tag der Deutschen Einheit

Erntedankfest in Dobbertin am Tag der Deutschen Einheit

In Dobbertin (Landkreis Rostock) wird heute das Landeserntedankfest gefeiert. Der Tag beginnt um 10.00 Uhr mit einem Festgottesdienst, anschließend startet der Umzug durch die Gemeinde, der laut Bürgermeister Dirk Mittelstädt eine Länge von rund 750 Metern haben wird. Dabei wird unter anderem die Agrartechnik der Vergangenheit und der Gegenwart gezeigt. Gleichzeitig findet in der Turnhalle ein Kunst- und Handwerkermarkt statt, auf dem Festgelände wird ein großer Regionalmarkt ausgerichtet.

In Dobbertin (Landkreis Rostock) wird heute das Landeserntedankfest gefeiert. Der Tag beginnt um 10.00 Uhr mit einem Festgottesdienst, anschließend startet der Umzug durch die Gemeinde, der laut Bürgermeister Dirk Mittelstädt eine Länge von rund 750 Metern haben wird. Dabei wird unter anderem die Agrartechnik der Vergangenheit und der Gegenwart gezeigt. Gleichzeitig findet in der Turnhalle ein Kunst- und Handwerkermarkt statt, auf dem Festgelände wird ein großer Regionalmarkt ausgerichtet.

Dass der Erntedank gleichzeitig mit dem Tag der Deutschen Einheit gefeiert werden kann, sei ein doppelter Grund zur Freude, sagte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD). «Denn wir sehen hier, was in den letzten 30 Jahren alles so passiert ist. Was wir erhalten konnten und was wir gemeinsam neu aufgebaut haben.»