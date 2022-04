Die 9. Sächsische Landesgartenschau ist am Samstag in Torgau eröffnet worden. Sie sei «eine wunderbare Gelegenheit, Kraft und Zuversicht zu ziehen für das, was wir gemeinsam erreichen können», sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in seiner Rede. «Wer nicht pflanzt, der wird das Blühen nicht sehen und nicht ernten», betonte der CDU-Politiker. 170 Tage lang können die Besucher die farbenprächtige Ausstellung unter dem Motto «Natur. Mensch. Geschichte.» erleben.

Auf dem rund 24 Hektar großen Gelände sind 70 000 Frühblüher und 50 000 Sommerblumen eingepflanzt worden. Zudem haben die Gärtner 513 Bäume und fast 10 000 Sträucher in die Erde gebracht. Bis Oktober wird es 14 wechselnde Schauen in der Blumenhalle geben, die verschiedene Themen haben: etwa «Sommer in Sicht – Neues und Bewährtes für Beet und Balkon» und «Erntedank im Sachsenland».

Im Stadtpark, dem sogenannten Glacis, gibt es unter anderem eine Mustergrabanlage, zwei Spielplätze und den Ausblick auf die große Eisbahnwiese. An der sogenannten Eichwiese liegen etwa der Heidegarten, ein Naturentdeckerpfad und ein Streichelzoo. Am Konzertplatz stehen unter anderem die Hauptbühne, die Blumenhalle und der Gärtnermarkt.

Rund 400 000 Besucherinnen und Besucher wollen die Veranstalter bis zum Ende der Landesgartenschau am 9. Oktober ins nordsächsische Torgau locken. Die fünf Eingänge können täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr genutzt werden.