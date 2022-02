Erste 21 Kriegsflüchtlinge in Halberstadt angekommen

Im Landkreis Harz sind nach Angaben der Kreisverwaltung am Montag die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Halberstadt angekommen. Zehn Kinder, sechs Frauen und fünf Männern seien per Bus von einem Privatmann direkt von der polnisch-ukrainischen Grenze abgeholt worden, teilte der Landkreis mit. Die Unterbringung der Menschen in einem Hotel in Halberstadt koordinierte den Angaben zufolge der Landkreis mit der Stadt. Die Vorbereitungen liefen seit Samstag. Der Landrat würdigte private Hilfsaktionen als Zeichen gelebter Solidarität.

Im Landkreis Harz sind nach Angaben der Kreisverwaltung am Montag die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Halberstadt angekommen. Zehn Kinder, sechs Frauen und fünf Männern seien per Bus von einem Privatmann direkt von der polnisch-ukrainischen Grenze abgeholt worden, teilte der Landkreis mit. Die Unterbringung der Menschen in einem Hotel in Halberstadt koordinierte den Angaben zufolge der Landkreis mit der Stadt. Die Vorbereitungen liefen seit Samstag. Der Landrat würdigte private Hilfsaktionen als Zeichen gelebter Solidarität.

Bis zur Ankunft der Menschen war den Angaben zufolge zunächst die Zahl der erwarteten Geflüchteten unklar. «Wir rechneten mit bis zu 110», erklärt Landrat Thomas Balcerowski (CDU). Gegen 4.15 Uhr erreichte der Bus mit 21 Geflüchteten Halberstadt. Der Landkreis bereite sich gemeinsam mit den Städten und Gemeinden auf die Unterbringung von weiteren Kriegsflüchtlingen vor, die über staatliche Rettungsaktionen aus dem umkämpften Kriegsgebiet nach Deutschland gelangen. Derzeit würden die Möglichkeiten für eine dezentrale Unterbringung und die Betreuung zusammengestellt. Ziel sei es, Geflüchtete mittelfristig in eigenen Wohnungen unterzubringen.