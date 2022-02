Erste Corona-Impfungen in Nord-Apotheken

Impfungen gegen das Coronavirus haben am Dienstag auch in einigen schleswig-holsteinischen Apotheken begonnen. «Wir gehen davon aus, dass heute 10 bis 20 Apotheken im Land an den Start gegangen sind», sagte der Geschäftsführer der Apothekerkammer Schleswig-Holstein, Frank Jaschkowski, der Deutschen Presse-Agentur in Kiel. «Wir haben 150 Apotheker geschult.» Insgesamt etwa 240 der rund 600 Apotheken im Land hätten Interesse an den Impfungen bekundet, also 40 Prozent.

Impfungen gegen das Coronavirus haben am Dienstag auch in einigen schleswig-holsteinischen Apotheken begonnen. «Wir gehen davon aus, dass heute 10 bis 20 Apotheken im Land an den Start gegangen sind», sagte der Geschäftsführer der Apothekerkammer Schleswig-Holstein, Frank Jaschkowski, der Deutschen Presse-Agentur in Kiel. «Wir haben 150 Apotheker geschult.» Insgesamt etwa 240 der rund 600 Apotheken im Land hätten Interesse an den Impfungen bekundet, also 40 Prozent.

«Wir haben aktuell genug Impfstoff für die, die das wollen», sagte Jaschkowski. Einige Apotheker seien auch zurückhaltend, weil sie keine Konflikte mit der Ärzteschaft haben möchten.

In Schleswig-Holstein ist die Impfquote weiterhin vergleichsweise hoch. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts haben bis Dienstag 79,0 Prozent der Bewohner die Grundimmunisierung gegen das Virus erhalten. Das ist der vierthöchste Wert in Deutschland. Eine Auffrischungsimpfung bekamen 62,6 Prozent - das ist die aktuelle Höchstmarke.