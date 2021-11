Erste Lifte in Winterberg laufen: Ruhiger Betrieb

Besucher mit Skiern sitzen in einem Lift in in Winterberg und lassen sich den Berg hochfahren. Foto: Caroline Seidel/dpa/Archivbild

Mit zunächst zwei Liften ist am Samstag in Winterberg im Sauerland der Skibetrieb angelaufen. Am Vormittag nutzten erste Skifans das Angebot, es lief ruhig und ging geordnet zu. Für das erste Adventswochenende waren zunächst zwei Pisten vorbereitet worden, wie eine Sprecherin für das Skigebiet berichtete. Mit künstlich erzeugtem Schnee soll ein zunächst sehr begrenzter Betrieb vor dem offiziellen Start der Wintersportsaison in Winterberg anlaufen. In der Nacht zu Samstag war auch der erste Schnee gefallen.

Zugelassen sind in der Corona-Pandemie nur Geimpfte oder Genesene nach dem 2G-Prinzip, für unter 16-Jährige gelten Ausnahmen. In Liften und Schlangen müssen Masken getragen werden. Ordnungsamt und Mitarbeiter des Skigebiets wollen die Maßnahmen kontrollieren.