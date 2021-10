Erster Flensburger Sieg in der Champions-League-Vorrunde

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben den ersten Sieg in der Vorrunde der Champions League gefeiert. Gegen den ukrainischen Meister HC Motor Saporoschje gab es am Donnerstag einen 34:27 (13:11)-Heimsieg. Treffsicherster Werfer der SG war Hampus Wanne mit acht Toren. Für die Ukrainer war Wiatschaslau Bochan siebenmal erfolgreich. Mit 3:9 Punkten bleiben die Flensburger Letzter der Gruppe B. Der Abstand zu Platz sechs, der zum Einzug in die Playoff-Runde reicht, beträgt aber nur noch einen Punkt.

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben den ersten Sieg in der Vorrunde der Champions League gefeiert. Gegen den ukrainischen Meister HC Motor Saporoschje gab es am Donnerstag einen 34:27 (13:11)-Heimsieg. Treffsicherster Werfer der SG war Hampus Wanne mit acht Toren. Für die Ukrainer war Wiatschaslau Bochan siebenmal erfolgreich. Mit 3:9 Punkten bleiben die Flensburger Letzter der Gruppe B. Der Abstand zu Platz sechs, der zum Einzug in die Playoff-Runde reicht, beträgt aber nur noch einen Punkt.

Zu Beginn der Partie taten sich die Gastgeber einmal mehr sehr schwer. Linksaußen Wanne vergab zwei gute Möglichkeiten. Erst allmählich fand die SG zu ihrem Spiel. Mit einem 8:2-Lauf drehten die Norddeutschen einen 4:6-Rückstand (12.) in eine 12:8-Führung (22.). Größer als vier Tore wurde der Vorsprung aber zunächst nicht, und so blieben die Gäste in Schlagdistanz. Mit seinen Paraden war SG-Keeper Kevin Möller in dieser Phase ein großer Rückhalt für sein Team.

Erst als Rechtsaußen Marius Steinhauser zum 23:17 (47.) traf, war die SG auf dem Weg zum Sieg. Eine erneut starke Partie im Flensburger Trikot absolvierter der isländische Rückraumspieler Teitur Einarsson. Spielmacher Jim Gottfridsson wurde über weite Strecken der Partie geschont.