Erster gegen Letzter: Bayern empfängt Fürth

Nach zwei nicht gewonnenen Pflichtspielen peilt der FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Tabellenletzten Greuther Fürth die Rückkehr in die Erfolgsspur an. «Die Stimmungslage ist dem angemessen, dass wir zweimal nicht gewonnen haben», sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zu den Nachwirkungen des 2:4 im Punktspiel beim VfL Bochum und dem 1:1 in der Champions League ebenfalls auswärts gegen RB Salzburg. Man müsse wieder «Bayern München ausstrahlen», forderte Nagelsmann.

Der Tabellenführer ist im bayerischen Duell natürlich der klare Favorit. Allerdings haben sich die Fürther im Saisonverlauf sehr gesteigert. Mit acht Punkten in den fünf Partien der Rückrunde haben die Franken schon mehr Zähler geholt als in der gesamten Hinrunde. Trainer Stefan Leitl will mit seiner Mannschaft in der Allianz Arena vor maximal erlaubten 25.000 Zuschauern mutig auftreten. «Es wäre schlimm, wenn wir das Spiel mit Angst angehen», sagte Leitl: «Ich wünsche mir, dass wir von der ersten Minute an voll rauspowern.»