Erstmals Doppelspitze bei den Jusos in Thüringen

Erstmals Doppelspitze bei den Jusos in Thüringen

Thüringens Jusos haben erstmals eine Doppelspitze. Zu Landesvorsitzenden der SPD-Nachwuchsorganisation wurden am Samstag in Gera die Ilmenauer Studentin Melissa Butt und der in Erfurt lebende Maximilian Schröter mit großer Mehrheit gewählt. Die 24 Jahre alte Butt und der 27 Jahre alte Schröter erhielten jeweils rund 96 Prozent der abgegebenen Stimmen. Beide wollen als gleichberechtigtes Team agieren.

Thüringens Jusos haben erstmals eine Doppelspitze. Zu Landesvorsitzenden der SPD-Nachwuchsorganisation wurden am Samstag in Gera die Ilmenauer Studentin Melissa Butt und der in Erfurt lebende Maximilian Schröter mit großer Mehrheit gewählt. Die 24 Jahre alte Butt und der 27 Jahre alte Schröter erhielten jeweils rund 96 Prozent der abgegebenen Stimmen. Beide wollen als gleichberechtigtes Team agieren.

Die Möglichkeit, eine Doppelspitze zu wählen, hatte sich der SPD-Nachwuchs durch eine Regeländerung erst vor einigen Monaten geschaffen.

Der bisherige Landesvorsitzende Oleg Shevchenko trat nach vier Jahren an der Spitze der Thüringer Jusos für das Amt nicht mehr an. «Bei einem Jugendverband gehört Wechsel an der Spitze dazu», sagte der 26-Jährige nach zwei Amtszeiten. Auf der Landeskonferenz sollen auch politische Forderungen diskutieren werden.

Die Jusos haben nach eigenen Angaben in Thüringen rund 800 Mitglieder. Die Bundestagswahl habe dafür gesorgt, dass es Neueintritte gab. «Jede Wahl bringt uns neue Mitglieder», sagte er.