Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Aue-Bad Schlema ist ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Das Feuer war am Freitagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache auf dem Balkon im Erdgeschoss ausgebrochen und hatte sich bis zum Dachstuhl ausgebreitet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Alle Bewohner des Hauses konnten unverletzt das Gebäude verlassen. Drei der fünf Mietwohnungen sind derzeit unbewohnbar. Ein Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Chemnitz soll den Brandort untersuchen.