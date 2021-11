Ein Team aus Ärzten und OP-Helfern in einem HNO-Operationssaal in der Essener Uniklinik. Das Krankenhaus reagiert auf die aktuelle Corona-Lage mit einer rigiden Einstellungspolitik

Die Uniklinik Essen ist eines der größten Corona-Behandlungszentren in Deutschland. Bei der Einstellung neuer Mitarbeiter schlägt das Krankenhaus angesichts der Corona-Pandemie jetzt einen neuen Kurs ein.

Die Uniklinik Essen will bei der Einstellung von neuem Personal bald nur noch Kandidaten berücksichtigen, die gegen das Coronavirus geimpft sind. Es gehe bei der Maßnahme vor allem um den Schutz der Patienten, die nicht mit Corona infiziert seien, sagte der Ärztliche Direktor, Jochen Werner, der "WAZ" (Samstag). Dafür ergänze man die Hygienemaßnahmen "für die bei uns neu angestellten Mitarbeiter um die erforderliche vorausgegangene Impfung", sagte der Klinikchef.

Diese Vorgabe gelte nach einer kurzen Übergangszeit für alle Bereiche des Hauses. Die Universitätsklinik Essen zählt zu den größten Corona-Behandlungszentren bundesweit.

In Deutschland hatte sich die Corona-Lage zuletzt verschlimmert. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag gut 45.000 neue Infektionen – eine Inzidenz je 100.000 Einwohner und Woche von gut 277. Die Krankenhäuser sind am Limit, vor allem in Sachsen, Thüringen, Hessen und Bayern werden Intensivbetten nach jüngsten Meldungen knapp.

Sehen Sie im Video: Wie schnell und wo genau verbreitet sich das Coronavirus in Deutschland und der Welt? Wie entwickeln sich die Infektionszahlen in den Bundesländern? Das Corona-Briefing von n-tv gibt einen aktuellen Überblick.