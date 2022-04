Die Feuerwehr in Essen hat eine Jugendliche aus einer misslichen Lage befreit: Die 17-Jährige war mit ihrem Hinterteil in einer Babyschaukel auf einem Spielplatz stecken geblieben. Ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte den Einsatz am Sonntag. Zuvor hatte die «Bild>-Zeitung online berichtet. Ihr zufolge dauerte der Einsatz am Samstag 15 Minuten; Feuerwehrleute und ein Rettungswagenteam waren demnach vor Ort. Die Kosten für die Rettung müsse die junge Frau wohl selbst bezahlen.

