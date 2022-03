Ein 42-Jähriger ist aus bislang ungeklärter Ursache in Essen in seinem Auto mit einer Straßenbahn kollidiert und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geliefert. Passanten hatten den Mann nach dem Unfall am Freitagabend vor dem Eintreffen der Rettungskräfte bereits aus dem stark beschädigten Fahrzeug geborgen und Erste Hilfe geleistet. Die Front des Wagens war durch die Wucht des Aufpralls unter die Bahn gedrückt worden. Die Polizei wertet zur Ermittlung der Unfallursache Videoaufzeichnungen und Zeugenaussagen aus.

Ein 42-Jähriger ist aus bislang ungeklärter Ursache in Essen in seinem Auto mit einer Straßenbahn kollidiert und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geliefert. Passanten hatten den Mann nach dem Unfall am Freitagabend vor dem Eintreffen der Rettungskräfte bereits aus dem stark beschädigten Fahrzeug geborgen und Erste Hilfe geleistet. Die Front des Wagens war durch die Wucht des Aufpralls unter die Bahn gedrückt worden. Die Polizei wertet zur Ermittlung der Unfallursache Videoaufzeichnungen und Zeugenaussagen aus.