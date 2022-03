Ein Kellerbrand hat in Esslingen einen größeren Einsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Gegen Mitternacht gerieten Akkus im Keller eines Wohnkomplexes in Brand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Während der Brandbekämpfung mussten die Bewohner zweier angrenzender Häuser ihre Wohnungen verlassen. Die Polizei sperrte die Straße. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden war zunächst noch unklar.

