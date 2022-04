Nach Abschluss der Hauptrunde wird es für den FC Bayern München in der Euroleague der Basketballer ernst. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri tritt heute (21.00 Uhr/Magentasport) zum ersten Viertelfinal-Spiel der Serie im Modus Best-of-five bei Hauptrundensieger FC Barcelona an. Die Münchner müssen mindestens ein Spiel bei den Katalanen gewinnen, wenn sie erstmals das Final Four in Belgrad im Mai erreichen wollen. Bayern geht als deutlicher Außenseiter in die Duelle und ist nach dem Ausscheiden von Alba Berlin der letzte deutsche Vertreter im höchsten europäischen Clubwettbewerb.

